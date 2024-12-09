Три очка Кучерова помогли «Тампе» обыграть «Ванкувер» в матче НХЛ

Завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Ванкувер Кэнакс» принимал «Тампа-Бэй Лайтнинг». Встреча прошла в Ванкувере на стадионе «Роджерс-Арена» и завершилась победой гостей со счётом 4:2.

За «Тампу» отличились Никита Кучеров, Брейден Пойнт (дважды) и Джейк Гюнцель. Также на счету Кучерова две результативные передачи. Российский голкипер Андрей Василевский сделал 22 сейва.

В составе «Ванкувера» забивали Куинн Хьюз и Кифер Шервуд.

В следующем матче регулярного чемпионата «Тампа» встретится с «Эдмонтон Ойлерз», а «Ванкувер» сыграет с «Сент-Луис Блюз». Обе игры пройдут 11 декабря.

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