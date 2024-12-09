Три очка Кучерова помогли «Тампе» обыграть «Ванкувер» в матче НХЛ
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Завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Ванкувер Кэнакс» принимал «Тампа-Бэй Лайтнинг». Встреча прошла в Ванкувере на стадионе «Роджерс-Арена» и завершилась победой гостей со счётом 4:2.
НХЛ — регулярный чемпионат
09 декабря 2024, понедельник. 00:00 МСК
Ванкувер Кэнакс
Ванкувер
Окончен
2 : 4
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
1:0 Хьюз (Зутер) – 16:08 1:1 Кучеров (Макдона, Пойнт) – 24:40 1:2 Пойнт (Кучеров, Хедман) – 26:29 (pp) 2:2 Шервуд (Майерс, Рятю) – 44:52 2:3 Гюнцель (Кучеров, Пойнт) – 56:04 (pp) 2:4 Пойнт – 59:42
За «Тампу» отличились Никита Кучеров, Брейден Пойнт (дважды) и Джейк Гюнцель. Также на счету Кучерова две результативные передачи. Российский голкипер Андрей Василевский сделал 22 сейва.
В составе «Ванкувера» забивали Куинн Хьюз и Кифер Шервуд.
В следующем матче регулярного чемпионата «Тампа» встретится с «Эдмонтон Ойлерз», а «Ванкувер» сыграет с «Сент-Луис Блюз». Обе игры пройдут 11 декабря.
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