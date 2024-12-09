29 сейвов Сорокина помогли «Айлендерс» одержать победу в матче с «Оттавой»
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В Оттаве (США) на стадионе «Канадиен Тайр-центр» состоялся очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между командами «Оттава Сенаторз» и «Нью-Йорк Айлендерс». Гости одержали победу со счётом 4:2.
НХЛ — регулярный чемпионат
09 декабря 2024, понедельник. 01:00 МСК
Оттава Сенаторз
Оттава
Окончен
2 : 4
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Йорк
1:0 Годетт (Грегор, Штюцле) – 05:37 1:1 Ли (Добсон, Палмьери) – 12:27 (pp) 1:2 Маклин (Холовски, Энгвалль) – 14:46 2:2 Норрис (Батерсон, Штюцле) – 20:37 (pp) 2:3 Палмьери (Ли, Добсон) – 53:46 (pp) 2:4 Хорват – 59:09
В составе победителей голами отметились Андерс Ли, Кайл Маклин, Кайл Палмьери и Бо Хорват. За «Оттаву» отличились Адам Годетт и Джош Норрис. Российский голкипер «Айлендерс» Илья Сорокин принял участие в матче и отразил 29 бросков из 31.
В следующем матче «Айлендерс» сыграют с «Лос-Анджелесом», а «Оттава» встретится с «Анахаймом».
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