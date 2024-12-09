29 сейвов Сорокина помогли «Айлендерс» одержать победу в матче с «Оттавой»

В Оттаве (США) на стадионе «Канадиен Тайр-центр» состоялся очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между командами «Оттава Сенаторз» и «Нью-Йорк Айлендерс». Гости одержали победу со счётом 4:2.

В составе победителей голами отметились Андерс Ли, Кайл Маклин, Кайл Палмьери и Бо Хорват. За «Оттаву» отличились Адам Годетт и Джош Норрис. Российский голкипер «Айлендерс» Илья Сорокин принял участие в матче и отразил 29 бросков из 31.

В следующем матче «Айлендерс» сыграют с «Лос-Анджелесом», а «Оттава» встретится с «Анахаймом».

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