Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Виннипег – Коламбус, результат матча 9 декабря 2024, счет 1:4, регулярный чемпионат НХЛ 2024/2025

«Коламбус» обыграл «Виннипег», Воронков, Марченко и Проворов набрали по очку
Аудио-версия:
Комментарии

Завершился очередной регулярный чемпионат Национальной хоккейной лиги, в котором «Виннипег Джетс» принимал «Коламбус Блю Джекетс». Встреча прошла в Виннипеге на стадионе «Канада Лайф-центр» и завершилась победой гостей со счётом 4:1.

НХЛ — регулярный чемпионат
09 декабря 2024, понедельник. 02:00 МСК
Виннипег Джетс
Виннипег
Окончен
1 : 4
Коламбус Блю Джекетс
Коламбус
1:0 Коннор (Моррисси, Шайфли) – 31:51 (pp)     1:1 Воронков (Марченко, Веренски) – 33:53 (pp)     1:2 Джонсон (Монахан, ван Римсдайк) – 47:15     1:3 Джонсон (ван Римсдайк, Проворов) – 49:42     1:4 Курали – 58:38    

В составе победителей дубль оформил Кент Джонсон и ещё по одной шайбе в свой актив записали Дмитрий Воронков и Шон Курали. Российский защитник Иван Проворов отметился результативной передачей. Нападающий Кирилл Марченко записал на свой счёт результативную передачу.

За «Виннипег» отметился Кайл Коннор. Российский нападающий Владислав Наместников не отметился результативными действиями.

Календарь матчей НХЛ
Турнирная таблица НХЛ

Сколько платят хоккеистам НХЛ в 2024 году

Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android