«Коламбус» обыграл «Виннипег», Воронков, Марченко и Проворов набрали по очку
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Завершился очередной регулярный чемпионат Национальной хоккейной лиги, в котором «Виннипег Джетс» принимал «Коламбус Блю Джекетс». Встреча прошла в Виннипеге на стадионе «Канада Лайф-центр» и завершилась победой гостей со счётом 4:1.
НХЛ — регулярный чемпионат
09 декабря 2024, понедельник. 02:00 МСК
Виннипег Джетс
Виннипег
Окончен
1 : 4
Коламбус Блю Джекетс
Коламбус
1:0 Коннор (Моррисси, Шайфли) – 31:51 (pp) 1:1 Воронков (Марченко, Веренски) – 33:53 (pp) 1:2 Джонсон (Монахан, ван Римсдайк) – 47:15 1:3 Джонсон (ван Римсдайк, Проворов) – 49:42 1:4 Курали – 58:38
В составе победителей дубль оформил Кент Джонсон и ещё по одной шайбе в свой актив записали Дмитрий Воронков и Шон Курали. Российский защитник Иван Проворов отметился результативной передачей. Нападающий Кирилл Марченко записал на свой счёт результативную передачу.
За «Виннипег» отметился Кайл Коннор. Российский нападающий Владислав Наместников не отметился результативными действиями.
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