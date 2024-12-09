Голевой пас Мичкова не помог «Филадельфии» спастись с «Ютой» от третьего поражения подряд
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Завершился очередной регулярный чемпионат Национальной хоккейной лиги, в котором «Филадельфия Флайерз» принимала «Юту». Встреча прошла в Филадельфии (США) на стадионе «Уэллс Фарго-центр» и завершилась победой гостей со счётом 4:2.
НХЛ — регулярный чемпионат
09 декабря 2024, понедельник. 03:30 МСК
Филадельфия Флайерз
Филадельфия
Окончен
2 : 4
Юта
Солт-Лейк-Сити
0:1 Карконе (Бортуццо) – 27:01 1:1 Фараби (Силер, Конечны) – 27:20 1:2 Вялимяки (Сергачёв, Кули) – 29:42 2:2 Типпетт (Силер, Мичков) – 33:34 2:3 Кули (Гюнтер, Келлер) – 35:30 (pp) 2:4 Стенлунд – 55:43 (sh)
В составе победителей голы в свой актив записали Майкл Карконе, Юусо Вялимяки, Логан Кули, а также Кевин Стенлунд.
У «Филадельфии» в сегодняшнем матче отличились Джоэль Фараби и Оуэн Типпетт. Российский форвард Матвей Мичков записал на свой счёт результативную передачу.
Для «Филадельфии» это поражение стало третьим кряду, они занимают 10 место в турнирной таблице Востока с 28 очками. «Юта» с таким же количеством очков идёт 11-й на Западе.
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