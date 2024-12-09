Голевой пас Мичкова не помог «Филадельфии» спастись с «Ютой» от третьего поражения подряд

Завершился очередной регулярный чемпионат Национальной хоккейной лиги, в котором «Филадельфия Флайерз» принимала «Юту». Встреча прошла в Филадельфии (США) на стадионе «Уэллс Фарго-центр» и завершилась победой гостей со счётом 4:2.

В составе победителей голы в свой актив записали Майкл Карконе, Юусо Вялимяки, Логан Кули, а также Кевин Стенлунд.

У «Филадельфии» в сегодняшнем матче отличились Джоэль Фараби и Оуэн Типпетт. Российский форвард Матвей Мичков записал на свой счёт результативную передачу.

Для «Филадельфии» это поражение стало третьим кряду, они занимают 10 место в турнирной таблице Востока с 28 очками. «Юта» с таким же количеством очков идёт 11-й на Западе.