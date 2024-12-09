Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Голевой пас Мичкова не помог «Филадельфии» спастись с «Ютой» от третьего поражения подряд

Голевой пас Мичкова не помог «Филадельфии» спастись с «Ютой» от третьего поражения подряд
Комментарии

Завершился очередной регулярный чемпионат Национальной хоккейной лиги, в котором «Филадельфия Флайерз» принимала «Юту». Встреча прошла в Филадельфии (США) на стадионе «Уэллс Фарго-центр» и завершилась победой гостей со счётом 4:2.

НХЛ — регулярный чемпионат
09 декабря 2024, понедельник. 03:30 МСК
Филадельфия Флайерз
Филадельфия
Окончен
2 : 4
Юта
Солт-Лейк-Сити
0:1 Карконе (Бортуццо) – 27:01     1:1 Фараби (Силер, Конечны) – 27:20     1:2 Вялимяки (Сергачёв, Кули) – 29:42     2:2 Типпетт (Силер, Мичков) – 33:34     2:3 Кули (Гюнтер, Келлер) – 35:30 (pp)     2:4 Стенлунд – 55:43 (sh)    

В составе победителей голы в свой актив записали Майкл Карконе, Юусо Вялимяки, Логан Кули, а также Кевин Стенлунд.

У «Филадельфии» в сегодняшнем матче отличились Джоэль Фараби и Оуэн Типпетт. Российский форвард Матвей Мичков записал на свой счёт результативную передачу.

Для «Филадельфии» это поражение стало третьим кряду, они занимают 10 место в турнирной таблице Востока с 28 очками. «Юта» с таким же количеством очков идёт 11-й на Западе.

Материалы по теме
Русский новичок Мичков неудержим! Оформил дубль за период, повторив рекорд легенды НХЛ
Видео
Русский новичок Мичков неудержим! Оформил дубль за период, повторив рекорд легенды НХЛ
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android