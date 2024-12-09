Матвей Мичков первым из новичков НХЛ набрал 25 очков, лига отреагировала

Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Филадельфия Флайерз» принимала «Юту». Встреча прошла в Филадельфии (США) на стадионе «Уэллс Фарго-центр» и завершилась победой гостей со счётом 4:2. Российский нападающий «Флайерз» Матвей Мичков отметился в этой встрече ассистом, набрав 25-е очко в своём дебютном сезоне.

На данное событие отреагировала пресс-служба Национальной хоккейной лиги, опубликовав в соцсетях фотографию Мичкова со следующим текстом: «Первый новичок с 25 очками».

Напомним, на счету Матвея 11 голов и 14 результативных передач в 26 матчах за клуб. До переезда за океан Мичков выступал за санкт-петербургский СКА.

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