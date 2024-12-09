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Матвей Мичков первым из новичков НХЛ набрал 25 очков, лига отреагировала

Матвей Мичков первым из новичков НХЛ набрал 25 очков, лига отреагировала
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Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Филадельфия Флайерз» принимала «Юту». Встреча прошла в Филадельфии (США) на стадионе «Уэллс Фарго-центр» и завершилась победой гостей со счётом 4:2. Российский нападающий «Флайерз» Матвей Мичков отметился в этой встрече ассистом, набрав 25-е очко в своём дебютном сезоне.

НХЛ — регулярный чемпионат
09 декабря 2024, понедельник. 03:30 МСК
Филадельфия Флайерз
Филадельфия
Окончен
2 : 4
Юта
Солт-Лейк-Сити
0:1 Карконе (Бортуццо) – 27:01     1:1 Фараби (Силер, Конечны) – 27:20     1:2 Вялимяки (Сергачёв, Кули) – 29:42     2:2 Типпетт (Силер, Мичков) – 33:34     2:3 Кули (Гюнтер, Келлер) – 35:30 (pp)     2:4 Стенлунд – 55:43 (sh)    

На данное событие отреагировала пресс-служба Национальной хоккейной лиги, опубликовав в соцсетях фотографию Мичкова со следующим текстом: «Первый новичок с 25 очками».

Напомним, на счету Матвея 11 голов и 14 результативных передач в 26 матчах за клуб. До переезда за океан Мичков выступал за санкт-петербургский СКА.

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