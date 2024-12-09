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Даллас Старз — Калгари Флэймз, результат матча 9 декабря 2024, счёт 6:2, регулярный чемпионат НХЛ

«Даллас» обыграл «Калгари» в НХЛ, трое россиян набрали очки
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В ночь с 9 на 10 декабря мск на льду «Американ Эйрлайнс-центр» в Далласе (США) завершился матч Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между клубами «Даллас Старз» и «Калгари Флэймз». Победу со счётом 6:2 одержали хозяева.

НХЛ — регулярный чемпионат
09 декабря 2024, понедельник. 04:00 МСК
Даллас Старз
Даллас
Окончен
6 : 2
Калгари Флэймз
Калгари
0:1 Юбердо (Кадри) – 01:00     1:1 Джонстон – 04:26 (sh)     2:1 Робертсон (Бек, Любушкин) – 27:47     2:2 Зари (Мироманов, Кузьменко) – 36:08     3:2 Хинц (Линделль, Робертсон) – 45:13     4:2 Стил (Бенн) – 52:01     5:2 Харли (Лундквист, Бек) – 53:02     6:2 Харли (Марчмент, Дюшейн) – 59:02    

У победителей голами отличились канадские форварды Уайатт Джонстон и Сэм Стил, американский нападающий Джейсон Робертсон, фин Роопе Хинц, защитник из Канады Томас Харли, оформивший дубль. Также на счету российского защитника Ильи Любушкина результативная передача.

В составе «Калгари» заброшенными шайбами отметились канадские форварды Джонатан Юбердо и Коннор Зари. Россияне Даниил Мироманов и Андрей Кузьменко сделали результативные передачи.

«Даллас» продолжит домашнюю серию и встретится с «Нэшвилл Предаторз» 13 декабря. «Калгари» на выезде также сыграет с «Нэшвилл Предаторз» 11 декабря.

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