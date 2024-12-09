«Даллас» обыграл «Калгари» в НХЛ, трое россиян набрали очки

В ночь с 9 на 10 декабря мск на льду «Американ Эйрлайнс-центр» в Далласе (США) завершился матч Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между клубами «Даллас Старз» и «Калгари Флэймз». Победу со счётом 6:2 одержали хозяева.
У победителей голами отличились канадские форварды Уайатт Джонстон и Сэм Стил, американский нападающий Джейсон Робертсон, фин Роопе Хинц, защитник из Канады Томас Харли, оформивший дубль. Также на счету российского защитника Ильи Любушкина результативная передача.
В составе «Калгари» заброшенными шайбами отметились канадские форварды Джонатан Юбердо и Коннор Зари. Россияне Даниил Мироманов и Андрей Кузьменко сделали результативные передачи.
«Даллас» продолжит домашнюю серию и встретится с «Нэшвилл Предаторз» 13 декабря. «Калгари» на выезде также сыграет с «Нэшвилл Предаторз» 11 декабря.
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