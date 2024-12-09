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Видео: Матвей Мичков нанёс мощный удар кулаком в голову игроку «Юты» в матче НХЛ

Видео: Матвей Мичков нанёс мощный удар кулаком в голову игроку «Юты» в матче НХЛ
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Российский нападающий «Филадельфии Флайерз» Матвей Мичков во время матча Национальной хоккейной лиги с «Ютой» (2:4) принял участие в драке.

НХЛ — регулярный чемпионат
09 декабря 2024, понедельник. 03:30 МСК
Филадельфия Флайерз
Филадельфия
Окончен
2 : 4
Юта
Солт-Лейк-Сити
0:1 Карконе (Бортуццо) – 27:01     1:1 Фараби (Силер, Конечны) – 27:20     1:2 Вялимяки (Сергачёв, Кули) – 29:42     2:2 Типпетт (Силер, Мичков) – 33:34     2:3 Кули (Гюнтер, Келлер) – 35:30 (pp)     2:4 Стенлунд – 55:43 (sh)    

Всё случилось во время одной из атак «Филадельфии», после завершения которой канадский форвард «Юты» Барретт Хэйтон цеплял Мичкова, находясь у него за спиной. Матвей не стал терпеть такого поведения со стороны соперника и немедленно ввязался с ним в драку. К эпизоду подключились игроки обеих команд, однако дерущиеся продолжали агрессировать. В какой-то момент Мичков нанёс мощный удар Хэйтоному кулаком в голову.

ВИДЕО

После этого эпизода россиянин получил удаление 2+10, а канадец был оштрафован на две минуты. Оба хоккеиста на лёд уже не вернулись, так как до конца встречи оставались считанные секунды.

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