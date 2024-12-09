Видео: Матвей Мичков нанёс мощный удар кулаком в голову игроку «Юты» в матче НХЛ

Российский нападающий «Филадельфии Флайерз» Матвей Мичков во время матча Национальной хоккейной лиги с «Ютой» (2:4) принял участие в драке.
Всё случилось во время одной из атак «Филадельфии», после завершения которой канадский форвард «Юты» Барретт Хэйтон цеплял Мичкова, находясь у него за спиной. Матвей не стал терпеть такого поведения со стороны соперника и немедленно ввязался с ним в драку. К эпизоду подключились игроки обеих команд, однако дерущиеся продолжали агрессировать. В какой-то момент Мичков нанёс мощный удар Хэйтоному кулаком в голову.
После этого эпизода россиянин получил удаление 2+10, а канадец был оштрафован на две минуты. Оба хоккеиста на лёд уже не вернулись, так как до конца встречи оставались считанные секунды.
Джон Торторелла взаимодействует с Мичковым через Замулу
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