Мичков дал автограф болельщику после удаления до конца матча за неспортивное поведение

Российский нападающий «Филадельфии Флайерз» Матвей Мичков во время матча Национальной хоккейной лиги с «Ютой» (2:4) принял участие в драке. После удаления до конца игры россиянин дал автограф болельщику.

На видео попал момент, когда нападающий направлялся в раздевалку, а один из фанатов протянул ему термос с логотипом «Филадельфии» и маркер и попросил поставить автограф. Отметим, что в этом матче Мичков сделал результативную передачу.

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Напомним, за несколько секунд до конца матча во время одной из атак «Филадельфии» канадский форвард «Юты» Барретт Хэйтон цеплял Мичкова, находясь у него за спиной. Россиянин не стал терпеть такого поведения со стороны соперника и немедленно ввязался с ним в драку. В какой-то момент Мичков нанёс мощный удар Хэйтону кулаком в голову, за что получил удаление 2+10, а канадец был оштрафован на две минуты.