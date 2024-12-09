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Мичков дал автограф болельщику после удаления до конца матча за неспортивное поведение

Мичков дал автограф болельщику после удаления до конца матча за неспортивное поведение
Аудио-версия:
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Российский нападающий «Филадельфии Флайерз» Матвей Мичков во время матча Национальной хоккейной лиги с «Ютой» (2:4) принял участие в драке. После удаления до конца игры россиянин дал автограф болельщику.

НХЛ — регулярный чемпионат
09 декабря 2024, понедельник. 03:30 МСК
Филадельфия Флайерз
Филадельфия
Окончен
2 : 4
Юта
Солт-Лейк-Сити
0:1 Карконе (Бортуццо) – 27:01     1:1 Фараби (Силер, Конечны) – 27:20     1:2 Вялимяки (Сергачёв, Кули) – 29:42     2:2 Типпетт (Силер, Мичков) – 33:34     2:3 Кули (Гюнтер, Келлер) – 35:30 (pp)     2:4 Стенлунд – 55:43 (sh)    

На видео попал момент, когда нападающий направлялся в раздевалку, а один из фанатов протянул ему термос с логотипом «Филадельфии» и маркер и попросил поставить автограф. Отметим, что в этом матче Мичков сделал результативную передачу.

ВИДЕО

Напомним, за несколько секунд до конца матча во время одной из атак «Филадельфии» канадский форвард «Юты» Барретт Хэйтон цеплял Мичкова, находясь у него за спиной. Россиянин не стал терпеть такого поведения со стороны соперника и немедленно ввязался с ним в драку. В какой-то момент Мичков нанёс мощный удар Хэйтону кулаком в голову, за что получил удаление 2+10, а канадец был оштрафован на две минуты.

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