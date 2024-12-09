НХЛ, регулярный чемпионат — 2024/2025: результаты на 9 декабря

9 декабря в Национальной хоккейной лиге завершился очередной игровой день. В рамках регулярного чемпионата команды провели семь матчей. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами встреч.
Завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Ванкувер Кэнакс» принимал «Тампа-Бэй Лайтнинг». Встреча прошла в Ванкувере на стадионе «Роджерс-Арена» и завершилась победой гостей со счётом 4:2. Российский нападающий «Лайтнинг» Никита Кучеров в первом матче после восстановления от травмы отметился заброшенной шайбой и двумя результативными передачами.
Завершился очередной регулярный чемпионат Национальной хоккейной лиги, в котором «Виннипег Джетс» принимал «Коламбус Блю Джекетс». Встреча прошла в Виннипеге на стадионе «Канада Лайф-центр» и завершилась победой гостей со счётом 4:1. Российские хоккеисты «Коламбуса» Дмитрий Воронков, Кирилл Марченко и Иван Проворов набрали по очку.
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