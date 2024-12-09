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НХЛ, регулярный чемпионат — 2024/2025: результаты на 9 декабря

НХЛ, регулярный чемпионат — 2024/2025: результаты на 9 декабря
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9 декабря в Национальной хоккейной лиге завершился очередной игровой день. В рамках регулярного чемпионата команды провели семь матчей. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами встреч.

НХЛ — регулярный чемпионат
08 декабря 2024, воскресенье. 21:00 МСК
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
Окончен
5 : 7
Сиэтл Кракен
Сиэтл
1:0 Смит (Миллер, Зибанеджад) – 03:38     1:1 Бьёркстранд (Стивенсон, Бенирс) – 21:46 (pp)     2:1 Хитил (Какко, Кайлли) – 22:50     3:1 Трочек (Фокс) – 24:47 (pp)     3:2 Танев (Стивенс, Картье) – 34:06     3:3 Толванен (Бьёркстранд, Райт) – 35:34     3:4 Бьёркстранд (Монтур, Толванен) – 39:24     3:5 Данн (Бураковски, Стивенсон) – 41:00     3:6 Райт (Толванен, Бьёркстранд) – 51:13     4:6 Миллер (Панарин, Фокс) – 52:27     5:6 Лафреньер (Трочек, Панарин) – 54:57     5:7 Гурд (Бенирс, Олексяк) – 58:14    

Завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Ванкувер Кэнакс» принимал «Тампа-Бэй Лайтнинг». Встреча прошла в Ванкувере на стадионе «Роджерс-Арена» и завершилась победой гостей со счётом 4:2. Российский нападающий «Лайтнинг» Никита Кучеров в первом матче после восстановления от травмы отметился заброшенной шайбой и двумя результативными передачами.

НХЛ — регулярный чемпионат
09 декабря 2024, понедельник. 00:00 МСК
Ванкувер Кэнакс
Ванкувер
Окончен
2 : 4
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
1:0 Хьюз (Зутер) – 16:08     1:1 Кучеров (Макдона, Пойнт) – 24:40     1:2 Пойнт (Кучеров, Хедман) – 26:29 (pp)     2:2 Шервуд (Майерс, Рятю) – 44:52     2:3 Гюнцель (Кучеров, Пойнт) – 56:04 (pp)     2:4 Пойнт – 59:42    
НХЛ — регулярный чемпионат
09 декабря 2024, понедельник. 01:00 МСК
Оттава Сенаторз
Оттава
Окончен
2 : 4
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Йорк
1:0 Годетт (Грегор, Штюцле) – 05:37     1:1 Ли (Добсон, Палмьери) – 12:27 (pp)     1:2 Маклин (Холовски, Энгвалль) – 14:48     2:2 Норрис (Батерсон, Штюцле) – 20:37 (pp)     2:3 Палмьери (Ли, Добсон) – 53:46 (pp)     2:4 Хорват – 59:09    

Завершился очередной регулярный чемпионат Национальной хоккейной лиги, в котором «Виннипег Джетс» принимал «Коламбус Блю Джекетс». Встреча прошла в Виннипеге на стадионе «Канада Лайф-центр» и завершилась победой гостей со счётом 4:1. Российские хоккеисты «Коламбуса» Дмитрий Воронков, Кирилл Марченко и Иван Проворов набрали по очку.

НХЛ — регулярный чемпионат
09 декабря 2024, понедельник. 02:00 МСК
Виннипег Джетс
Виннипег
Окончен
1 : 4
Коламбус Блю Джекетс
Коламбус
1:0 Коннор (Моррисси, Шайфли) – 31:51 (pp)     1:1 Воронков (Марченко, Веренски) – 33:53 (pp)     1:2 Джонсон (Монахан, ван Римсдайк) – 47:15     1:3 Джонсон (ван Римсдайк, Проворов) – 49:42     1:4 Курали – 58:38    
НХЛ — регулярный чемпионат
09 декабря 2024, понедельник. 03:00 МСК
Нью-Джерси Дэвилз
Ньюарк
Окончен
0 : 4
Колорадо Эвеланш
Денвер
0:1 Колтон (Миттельштадт, Ничушкин) – 04:07     0:2 О'Коннор (де Хаан, Кивиранта) – 14:52     0:3 Лехконен (Миттельштадт) – 34:36     0:4 Келли (Рантанен, де Хаан) – 56:05    
НХЛ — регулярный чемпионат
09 декабря 2024, понедельник. 03:30 МСК
Филадельфия Флайерз
Филадельфия
Окончен
2 : 4
Юта
Солт-Лейк-Сити
0:1 Карконе (Бортуццо) – 27:01     1:1 Фараби (Силер, Конечны) – 27:20     1:2 Вялимяки (Сергачёв, Кули) – 29:42     2:2 Типпетт (Силер, Мичков) – 33:34     2:3 Кули (Гюнтер, Келлер) – 35:30 (pp)     2:4 Стенлунд – 55:43 (sh)    
НХЛ — регулярный чемпионат
09 декабря 2024, понедельник. 04:00 МСК
Даллас Старз
Даллас
Окончен
6 : 2
Калгари Флэймз
Калгари
0:1 Юбердо (Кадри) – 01:00     1:1 Джонстон – 04:26 (sh)     2:1 Робертсон (Бек, Любушкин) – 27:47     2:2 Зари (Мироманов, Кузьменко) – 36:08     3:2 Хинц (Линделль, Робертсон) – 45:13     4:2 Стил (Бенн) – 52:01     5:2 Харли (Лундквист, Бек) – 53:02     6:2 Харли (Марчмент, Дюшейн) – 59:02    
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