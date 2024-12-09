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Главный тренер «Рейнджерс» оценил новый рекордный контракт вратаря Игоря Шестёркина

Главный тренер «Рейнджерс» оценил новый рекордный контракт вратаря Игоря Шестёркина
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Главный тренер «Рейнджерс» Питер Лавиолетт прокомментировал новый контракт голкипера Игоря Шестёркина. Россиянин подписал восьмилетний контракт с кэпхитом $ 11,5 млн на общую сумму $ 92 млн. Это сделало его самым высокооплачиваемым вратарём в истории НХЛ.

«Игорь был просто великолепен, и его прошлый плей-офф был выдающимся. Вратарская позиция очень важна, приятно, что теперь о ней не нужно беспокоиться. Он доказал, что является одним из лучших вратарей в лиге. Приятно, что теперь он закрепил за собой это место на восемь лет. Если говорить о спорте в целом, то в хоккее есть действительно важные позиции, и вратарь — одна из них, и нам повезло, что у нас она одна из лучших», — цитирует Лавиолетта пресс-служба клуба.

Шестёркин провёл за «Рейнджерс» 232 матча за карьеру с результатом 144-68-18, пропустив в среднем 2,47 шайбы, совершив 92% сейвов и 16 шат-аутов.

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