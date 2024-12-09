«Он был творцом победы». Руа — о Сорокине, признанном первой звездой матча с «Оттавой»
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Главный тренер «Айлендерс» Патрик Руа оценил игру голкипера Ильи Сорокина в матче с «Оттавой» (4:2). Россиянин отразил 29 бросков, пропустил две шайбы и был признан первой звездой встречи.
НХЛ — регулярный чемпионат
09 декабря 2024, понедельник. 01:00 МСК
Оттава Сенаторз
Оттава
Окончен
2 : 4
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Йорк
1:0 Годетт (Грегор, Штюцле) – 05:37 1:1 Ли (Добсон, Палмьери) – 12:27 (pp) 1:2 Маклин (Холовски, Энгвалль) – 14:48 2:2 Норрис (Батерсон, Штюцле) – 20:37 (pp) 2:3 Палмьери (Ли, Добсон) – 53:46 (pp) 2:4 Хорват – 59:09
«Я думаю, что главным творцом победы стал наш вратарь. Он был выдающимся. Он показал, почему он один из лучших в лиге, и провёл действительно солидную игру, дал нам шанс. Когда мы совершали ошибки или были не такими сконцентрированными, он был с нами и выручал», — цитирует Руа пресс-служба клуба.
В текущем сезоне Сорокин провёл 19 матчей, в которых одержал восемь побед с процентом отражённых бросков 91,1% и коэффициентом надёжности 2.61.
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