«Он был творцом победы». Руа — о Сорокине, признанном первой звездой матча с «Оттавой»

Главный тренер «Айлендерс» Патрик Руа оценил игру голкипера Ильи Сорокина в матче с «Оттавой» (4:2). Россиянин отразил 29 бросков, пропустил две шайбы и был признан первой звездой встречи.

«Я думаю, что главным творцом победы стал наш вратарь. Он был выдающимся. Он показал, почему он один из лучших в лиге, и провёл действительно солидную игру, дал нам шанс. Когда мы совершали ошибки или были не такими сконцентрированными, он был с нами и выручал», — цитирует Руа пресс-служба клуба.

В текущем сезоне Сорокин провёл 19 матчей, в которых одержал восемь побед с процентом отражённых бросков 91,1% и коэффициентом надёжности 2.61.