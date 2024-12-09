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Канадский нападающий Маклауд прибыл в Омск и поделился эмоциями от перехода в «Авангард»

Канадский нападающий Маклауд прибыл в Омск и поделился эмоциями от перехода в «Авангард»
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Канадский нападающий Майкл Маклауд прибыл в Омск и поделился первыми эмоциями от перехода в «Авангард». Ранее форвард начинал сезон в составе «Барыса».

«Очень рад быть здесь. Я знаю, что здесь отличная организация, у «Авангарда» одни из самых лучших болельщиков в лиге. Это, пожалуй, лучшая команда, против которой я играл за 16 матчей в КХЛ.

Я двухсторонний игрок, люблю играть в нападении и отрабатывать в обороне, выходить на лёд в разных ситуациях. Уверен, что мы быстро найдём общий язык с ребятами в команде. Хорошо, что я приехал сюда в паузе, будет время на адаптацию в команде», – цитирует Маклауда пресс-служба омского клуба.

18 октября 2024 года Маклауд покинул казахстанский «Барыс» по соглашению сторон. В нынешнем сезоне Майкл провёл 16 матчей, в которых забросил три шайбы и отдал три результативные передачи с показателем полезности «-9».

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