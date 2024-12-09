«Я человек подневольный». Форвард «Барыса» о реакции на отставку Буцаева и уход легионеров

Нападающий «Барыса» Иван Николишин отреагировал на значительное изменение тренерского и игрового составов казахстанского клуба по ходу текущего сезона.

— Когда вы приходили в «Барыс», он выглядел одним образом, но ещё в период от вашего перехода до дебюта всё в команде перевернулось. Насколько сильно вас удивили такие изменения?

— Я человек подневольный, трудно что-либо сказать по этому поводу.

— Успели ли пообщаться с Вячеславом Буцаевым о вашей роли до его увольнения? Видение нового штаба отличается от того, что видел он?

— Конечно, пообщались. Но затем тренера уволили, так в хоккее бывает. С новым тренером ничего особо не поменялось — меня брали на лидирующие позиции. Надо доказывать это своей игрой, помогать команде выигрывать, — сказал Николишин в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Сторожеву.