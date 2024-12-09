Рейтинг тренеров КХЛ: Кудашов ушёл на перерыв лидером, Гру упал непривычно низко

Редакция «Чемпионата» составила рейтинг тренеров КХЛ сезона-2024/2025 на текущий момент. При его составлении учитываются кредит доверия тренера в клубе, результаты команды в нынешнем сезоне, качество игры и общественное мнение. В скобках указано место тренера в рейтинге на прошлой неделе.

Обращаем внимание, что в этом выпуске рейтинга не учитывается позиция тренера «Авангарда». В начале прошлой недели омский клуб покинул Сергей Звягин, два матча «ястребы» провели под руководством Андрея Подконицки, а уже в ближайшие дни в Омск прибудет Ги Буше, с которым «Авангард» продолжит выступление во второй части регулярного чемпионата.