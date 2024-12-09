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Рейтинг тренеров КХЛ: Кудашов ушёл на перерыв лидером, Гру упал непривычно низко

Рейтинг тренеров КХЛ: Кудашов ушёл на перерыв лидером, Гру упал непривычно низко
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Редакция «Чемпионата» составила рейтинг тренеров КХЛ сезона-2024/2025 на текущий момент. При его составлении учитываются кредит доверия тренера в клубе, результаты команды в нынешнем сезоне, качество игры и общественное мнение. В скобках указано место тренера в рейтинге на прошлой неделе.

Обращаем внимание, что в этом выпуске рейтинга не учитывается позиция тренера «Авангарда». В начале прошлой недели омский клуб покинул Сергей Звягин, два матча «ястребы» провели под руководством Андрея Подконицки, а уже в ближайшие дни в Омск прибудет Ги Буше, с которым «Авангард» продолжит выступление во второй части регулярного чемпионата.

МестоТренерКлуб
1 (1)Алексей Кудашов«Динамо» М
2 (6)Виктор Козлов«Салават Юлаев»
3 (3)Илья ВоробьёвЦСКА
4 (4)Игорь Никитин«Локомотив»
5 (7)Анвар Гатиятулин«Ак Барс»
6 (11)Алексей Жамнов«Спартак»
7 (2)Бенуа Гру«Трактор»
8 (8)Андрей Козырев«Северсталь»
9 (10)Леонид Тамбиев«Адмирал»
10 (13)Андрей Разин«Металлург»
11 (5)Игорь Ларионов«Торпедо»
12 (12)Роман РотенбергСКА
13 (17)Дмитрий Квартальнов«Динамо» Мн
14 (16)Олег Леонтьев«Нефтехимик»
15 (9)Николай Заварухин«Автомобилист»
16 (14)Павел Зубов«Лада»
17 (18)Вадим Епанчинцев«Сибирь»
18 (15)Михаил Кравец«Куньлунь»
19 (19)Павел Десятков«Витязь»
20 (22)Виктор Костючёнок«Амур»
21 (21)Галым Мамбеталиев«Барыс»
22 (20)Сергей ЗубовХК «Сочи»
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