«Где-то СКА пожертвовал атакой». Кузнецов — о минимальной победе в матче с «Барысом»

Нападающий СКА Евгений Кузнецов прокомментировал победу над «Барысом» с минимальным счётом 1:0.

– Класс между СКА и «Барысом» на льду оказался не таким большим, как на бумаге. В чём причина?

– Сейчас любая команда хорошо работает, все спортсмены физически готовы. Против таких команд тяжело играть. Для болельщиков игра получилась вязкой и не очень привлекательной, но нам было важно победить сегодня.

– Отменённый гол «Барыса» повлиял на СКА психологически?

– Конечно, это всегда помогает. Для вратаря было важно сыграть «на ноль». Было много опасных моментов у наших ворот, поэтому здорово, что он смог это сделать. Вязкая игра, мы не могли забить свои моменты. Старались отыграть хорошо в обороне, где-то пожертвовали атакой, – сказал Кузнецов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дмитрием Сторожевым.