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«Где-то СКА пожертвовал атакой». Кузнецов — о минимальной победе в матче с «Барысом»

«Где-то СКА пожертвовал атакой». Кузнецов — о минимальной победе в матче с «Барысом»
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Нападающий СКА Евгений Кузнецов прокомментировал победу над «Барысом» с минимальным счётом 1:0.

Фонбет Чемпионат КХЛ
08 декабря 2024, воскресенье. 17:00 МСК
СКА
Санкт-Петербург
Окончен
1 : 0
Барыс
Астана
1:0 Грицюк (Хайруллин, Коромыслов) – 13:48 (5x5)    

– Класс между СКА и «Барысом» на льду оказался не таким большим, как на бумаге. В чём причина?
– Сейчас любая команда хорошо работает, все спортсмены физически готовы. Против таких команд тяжело играть. Для болельщиков игра получилась вязкой и не очень привлекательной, но нам было важно победить сегодня.

– Отменённый гол «Барыса» повлиял на СКА психологически?
– Конечно, это всегда помогает. Для вратаря было важно сыграть «на ноль». Было много опасных моментов у наших ворот, поэтому здорово, что он смог это сделать. Вязкая игра, мы не могли забить свои моменты. Старались отыграть хорошо в обороне, где-то пожертвовали атакой, – сказал Кузнецов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дмитрием Сторожевым.

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