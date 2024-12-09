Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Андрей Назаров рассказал, чего ждёт от закрытия трансферного окна в КХЛ

Андрей Назаров рассказал, чего ждёт от закрытия трансферного окна в КХЛ
Аудио-версия:
Комментарии

Известный тренер Андрей Назаров рассказал, чего ждёт от закрытия трансферного окна в КХЛ. Крайний срок обменов в КХЛ наступит 27 декабря.

«До дедлайна в КХЛ остаётся совсем немного времени. Жду ярких сделок и крупных обменов, многое зависит от грамотной работы менеджеров. В регулярном чемпионате накануне прошёл насыщенный игровой день с большим количеством интересных матчей. Впереди пауза на матчи сборной России, поддержим нашу национальную команду.

Все мы живём в непростое время и видим, как меняются тезисы у руководителей недружественных нам стран. От «я всё сделаю», до «если смогу». Теперь мы всё прекрасно понимаем. У нас свой путь, который мы пройдём, объединившись вокруг нашего национального лидера. Победа будет за нами», – сказал Назаров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.

Материалы по теме
Новогодняя распродажа. С кем могут расстаться аутсайдеры КХЛ в дедлайн?
Новогодняя распродажа. С кем могут расстаться аутсайдеры КХЛ в дедлайн?
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android