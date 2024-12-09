Известный тренер Андрей Назаров рассказал, чего ждёт от закрытия трансферного окна в КХЛ. Крайний срок обменов в КХЛ наступит 27 декабря.

«До дедлайна в КХЛ остаётся совсем немного времени. Жду ярких сделок и крупных обменов, многое зависит от грамотной работы менеджеров. В регулярном чемпионате накануне прошёл насыщенный игровой день с большим количеством интересных матчей. Впереди пауза на матчи сборной России, поддержим нашу национальную команду.

Все мы живём в непростое время и видим, как меняются тезисы у руководителей недружественных нам стран. От «я всё сделаю», до «если смогу». Теперь мы всё прекрасно понимаем. У нас свой путь, который мы пройдём, объединившись вокруг нашего национального лидера. Победа будет за нами», – сказал Назаров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.