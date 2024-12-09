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Лидер «Барыса» отреагировал на восьмиматчевую серию поражений команды

Лидер «Барыса» отреагировал на восьмиматчевую серию поражений команды
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Нападающий «Барыса» Иван Николишин отреагировал на восьмиматчевую серию поражений команды и заявил, что это сказывается на моральном состоянии игроков.

— «Барыс» потерпел восемь поражений подряд. Как это переносит команда?
— Это тяжело психологически. За счёт командных действий должны выбираться из этой ямы. Никому не нравится проигрывать, будем после паузы исправлять ситуацию.

— Насколько эта пауза своевременна?
— Тяжело сказать. В прошлом году такого не было. Сейчас у нас будет пара выходных, после неё соберёмся и посмотрим, как скажется пауза, — сказал Николишин в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Сторожеву.

Полную версию эксклюзивного интервью с Иваном Николишиным читайте на «Чемпионате»:
«В «Авангарде» подстраивался под кого-то. Надо было брать на себя». Интервью с Николишиным
Эксклюзив
«В «Авангарде» подстраивался под кого-то. Надо было брать на себя». Интервью с Николишиным
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