«Куч — особенный игрок». Гюнцель — о передачах россиянина в победном матче с «Ванкувером»

Нападающий «Тампа-Бэй» Джейк Гюнцель прокомментировал игру нападающего Никиты Кучерова в первом матче после восстановления от травмы. Россиянин отметился голом и двумя результативными передачами, в том числе при победном голе Гюнцеля в концовке третьего периода.

«Куч» — особенный игрок, поэтому, когда шайба на его клюшке, происходит много всего интересного. Сегодня он провёл много хороших розыгрышей», — цитирует Гюнцеля пресс-служба клуба.

Кучеров пропустил два матча из-за травмы. В текущем сезоне на счету россиянина 23 матча, в которых Кучеров набрал 37 очков — забросил 13 шайб и отдал 24 результативные передачи.