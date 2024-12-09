«Куч — особенный игрок». Гюнцель — о передачах россиянина в победном матче с «Ванкувером»
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Нападающий «Тампа-Бэй» Джейк Гюнцель прокомментировал игру нападающего Никиты Кучерова в первом матче после восстановления от травмы. Россиянин отметился голом и двумя результативными передачами, в том числе при победном голе Гюнцеля в концовке третьего периода.
НХЛ — регулярный чемпионат
09 декабря 2024, понедельник. 00:00 МСК
Ванкувер Кэнакс
Ванкувер
Окончен
2 : 4
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
1:0 Хьюз (Зутер) – 16:08 1:1 Кучеров (Макдона, Пойнт) – 24:40 1:2 Пойнт (Кучеров, Хедман) – 26:29 (pp) 2:2 Шервуд (Майерс, Рятю) – 44:52 2:3 Гюнцель (Кучеров, Пойнт) – 56:04 (pp) 2:4 Пойнт – 59:42
«Куч» — особенный игрок, поэтому, когда шайба на его клюшке, происходит много всего интересного. Сегодня он провёл много хороших розыгрышей», — цитирует Гюнцеля пресс-служба клуба.
Кучеров пропустил два матча из-за травмы. В текущем сезоне на счету россиянина 23 матча, в которых Кучеров набрал 37 очков — забросил 13 шайб и отдал 24 результативные передачи.
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