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«Ещё один вечер в стиле Кучерова». Пойнт оценил игру Никиты в матче с «Ванкувером»

«Ещё один вечер в стиле Кучерова». Пойнт оценил игру Никиты в матче с «Ванкувером»
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Нападающий «Тампа-Бэй» Брейден Пойнт прокомментировал возвращение нападающего Никиты Кучерова после двух матчей отсутствия из-за травмы. Российский форвард «Лайтнинг» забросил шайбу и отдал две результативные передачи в победном матче с «Ванкувером» (4:2).

НХЛ — регулярный чемпионат
09 декабря 2024, понедельник. 00:00 МСК
Ванкувер Кэнакс
Ванкувер
Окончен
2 : 4
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
1:0 Хьюз (Зутер) – 16:08     1:1 Кучеров (Макдона, Пойнт) – 24:40     1:2 Пойнт (Кучеров, Хедман) – 26:29 (pp)     2:2 Шервуд (Майерс, Рятю) – 44:52     2:3 Гюнцель (Кучеров, Пойнт) – 56:04 (pp)     2:4 Пойнт – 59:42    

«Просто ещё один вечер в стиле Куча, который принял участие во всех голах команды. Так здорово, что он вернулся. Это была хорошая командная работа для нас, много парней блокировали броски, жертвовали собой, хорошо разыгрывали шайбу. Вот почему мы в итоге победили», — цитирует Пойнта пресс-служба клуба.

В текущем сезоне на счету россиянина 23 матча, в которых Кучеров набрал 37 очков — забросил 13 шайб и отдал 24 результативные передачи.

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