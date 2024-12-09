«Какие могут быть вопросы к «Авангарду»?» И. Николишин — об уходе из омского клуба

Нападающий «Барыса» Иван Николишин прокомментировал свой уход из «Авангарда» по ходу текущего сезона КХЛ.

— После ухода из «Амура» вы сказали, что дело там было в человеческом отношении. Каким в этом плане получился обмен из «Авангарда»?

— Разные ситуации. С «Амуром» не было контракта. В «Авангарде» был контракт, клуб полностью распоряжался правами на меня. Я оказался не нужен в Омске, поэтому меня обменяли. Какие могут быть вопросы к ним?

— Был ли разговор с тренерским штабом и руководством перед уходом?

— Да, пообщался и с Сергеем Звягиным, и с руководством. Мне всё объяснили. Я понял, что до меня хотели донести. Это решение клуба, я за него не в ответе. Мне оставалось только принять его, — сказал Николишин в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Сторожеву.