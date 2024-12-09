«Шоу Кучерова». Главный тренер «Ванкувера» назвал причины поражения от «Тампа-Бэй»
Поделиться
Главный тренер «Ванкувера» Рик Токкет прокомментировал поражение от «Тампа-Бэй» (2:4) и отметил игру спецбригад и лучших игроков «Лайтнинг». Одним из главных героев матча стал российский нападающий «Тампа-Бэй» Никита Кучеров, который отметился голом и двумя результативными передачами.
НХЛ — регулярный чемпионат
09 декабря 2024, понедельник. 00:00 МСК
Ванкувер Кэнакс
Ванкувер
Окончен
2 : 4
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
1:0 Хьюз (Зутер) – 16:08 1:1 Кучеров (Макдона, Пойнт) – 24:40 1:2 Пойнт (Кучеров, Хедман) – 26:29 (pp) 2:2 Шервуд (Майерс, Рятю) – 44:52 2:3 Гюнцель (Кучеров, Пойнт) – 56:04 (pp) 2:4 Пойнт – 59:42
«Лидеры и спецбригады соперника выиграли игру. Я думаю, что при игре в равных составах мы показали себя хорошо. Нам немного не повезло с решающим удалением за нарушение численного состава в концовке третьего периода, которое привело к победному голу. Ещё одной причиной поражения стало шоу Кучерова. Вот так я вижу этот матч», — цитирует Токкета пресс-служба канадского клуба.
Комментарии
- 9 декабря 2024
-
12:05
-
11:40
-
11:20
-
11:00
-
10:40
-
10:20
-
10:10
-
10:00
-
09:50
-
09:30
-
09:11
-
08:36
-
08:30
-
08:10
-
07:49
-
07:11
-
06:48
-
06:27
-
06:13
-
04:42
-
03:34
-
02:31
-
01:42
- 8 декабря 2024
-
23:58
-
23:48
-
23:43
-
23:34
-
23:20
-
23:02
-
22:46
-
22:24
-
22:11
-
21:48
-
21:36
-
21:15