«Шоу Кучерова». Главный тренер «Ванкувера» назвал причины поражения от «Тампа-Бэй»

Главный тренер «Ванкувера» Рик Токкет прокомментировал поражение от «Тампа-Бэй» (2:4) и отметил игру спецбригад и лучших игроков «Лайтнинг». Одним из главных героев матча стал российский нападающий «Тампа-Бэй» Никита Кучеров, который отметился голом и двумя результативными передачами.

«Лидеры и спецбригады соперника выиграли игру. Я думаю, что при игре в равных составах мы показали себя хорошо. Нам немного не повезло с решающим удалением за нарушение численного состава в концовке третьего периода, которое привело к победному голу. Ещё одной причиной поражения стало шоу Кучерова. Вот так я вижу этот матч», — цитирует Токкета пресс-служба канадского клуба.