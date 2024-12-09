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«Шоу Кучерова». Главный тренер «Ванкувера» назвал причины поражения от «Тампа-Бэй»

«Шоу Кучерова». Главный тренер «Ванкувера» назвал причины поражения от «Тампа-Бэй»
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Главный тренер «Ванкувера» Рик Токкет прокомментировал поражение от «Тампа-Бэй» (2:4) и отметил игру спецбригад и лучших игроков «Лайтнинг». Одним из главных героев матча стал российский нападающий «Тампа-Бэй» Никита Кучеров, который отметился голом и двумя результативными передачами.

НХЛ — регулярный чемпионат
09 декабря 2024, понедельник. 00:00 МСК
Ванкувер Кэнакс
Ванкувер
Окончен
2 : 4
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
1:0 Хьюз (Зутер) – 16:08     1:1 Кучеров (Макдона, Пойнт) – 24:40     1:2 Пойнт (Кучеров, Хедман) – 26:29 (pp)     2:2 Шервуд (Майерс, Рятю) – 44:52     2:3 Гюнцель (Кучеров, Пойнт) – 56:04 (pp)     2:4 Пойнт – 59:42    

«Лидеры и спецбригады соперника выиграли игру. Я думаю, что при игре в равных составах мы показали себя хорошо. Нам немного не повезло с решающим удалением за нарушение численного состава в концовке третьего периода, которое привело к победному голу. Ещё одной причиной поражения стало шоу Кучерова. Вот так я вижу этот матч», — цитирует Токкета пресс-служба канадского клуба.

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