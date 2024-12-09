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Купер — о трёх очках Кучерова после травмы: много раз видел, как он делает подобное

Купер — о трёх очках Кучерова после травмы: много раз видел, как он делает подобное
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Главный тренер «Тампа-Бэй» Джон Купер прокомментировал возвращение Никиты Кучерова после пропуска двух матчей из-за травмы. Россиянин провёл лишь одну тренировку перед матчем с «Ванкувером» (4:2), в котором он забил гол и отдал две результативные передачи.

НХЛ — регулярный чемпионат
09 декабря 2024, понедельник. 00:00 МСК
Ванкувер Кэнакс
Ванкувер
Окончен
2 : 4
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
1:0 Хьюз (Зутер) – 16:08     1:1 Кучеров (Макдона, Пойнт) – 24:40     1:2 Пойнт (Кучеров, Хедман) – 26:29 (pp)     2:2 Шервуд (Майерс, Рятю) – 44:52     2:3 Гюнцель (Кучеров, Пойнт) – 56:04 (pp)     2:4 Пойнт – 59:42    

«Я много раз наблюдал, как он делает подобное. Пропускает игры, не тренируется уже 10 дней, а потом выходит и набирает три очка. Он особенный игрок. Он играет большую роль в подобных сложных матчах, и сегодня он был именно таким», — цитирует Купера пресс-служба клуба.

В текущем сезоне на счету россиянина 23 матча, в которых Кучеров набрал 37 очков — забросил 13 шайб и отдал 24 результативные передачи.

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