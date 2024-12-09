Купер — о трёх очках Кучерова после травмы: много раз видел, как он делает подобное

Главный тренер «Тампа-Бэй» Джон Купер прокомментировал возвращение Никиты Кучерова после пропуска двух матчей из-за травмы. Россиянин провёл лишь одну тренировку перед матчем с «Ванкувером» (4:2), в котором он забил гол и отдал две результативные передачи.

«Я много раз наблюдал, как он делает подобное. Пропускает игры, не тренируется уже 10 дней, а потом выходит и набирает три очка. Он особенный игрок. Он играет большую роль в подобных сложных матчах, и сегодня он был именно таким», — цитирует Купера пресс-служба клуба.

В текущем сезоне на счету россиянина 23 матча, в которых Кучеров набрал 37 очков — забросил 13 шайб и отдал 24 результативные передачи.