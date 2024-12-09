Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Адмирал» расторг контракт с нападающим Раулем Якуповым

«Адмирал» расторг контракт с нападающим Раулем Якуповым
Комментарии

«Адмирал» по соглашению сторон расторг контракт с молодым нападающим Раулем Якуповым, выступавшим за «моряков» на правах аренды. Рауль провёл за «моряков» три матча, в среднем играя не больше двух минут. Спортивный директор «Адмирала» Павел Житков прокомментировал это решение клуба.

«Пообщавшись с представителем игрока, мы пришли к решению, что возвращение Рауля из аренды в родную команду станет правильным решением. В «Адмирале» он по ряду объективных причин не получал достаточно игрового времени для своего развития. Желаем удачи Раулю в дальнейшей карьере», — цитирует Житкова пресс-служба дальневосточного клуба.

Материалы по теме
Тамбиев — о хет-трике Гутика в матче с «Амуром»: это награда за его труд и работу
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android