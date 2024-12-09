«Адмирал» расторг контракт с нападающим Раулем Якуповым

«Адмирал» по соглашению сторон расторг контракт с молодым нападающим Раулем Якуповым, выступавшим за «моряков» на правах аренды. Рауль провёл за «моряков» три матча, в среднем играя не больше двух минут. Спортивный директор «Адмирала» Павел Житков прокомментировал это решение клуба.

«Пообщавшись с представителем игрока, мы пришли к решению, что возвращение Рауля из аренды в родную команду станет правильным решением. В «Адмирале» он по ряду объективных причин не получал достаточно игрового времени для своего развития. Желаем удачи Раулю в дальнейшей карьере», — цитирует Житкова пресс-служба дальневосточного клуба.