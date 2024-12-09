КХЛ определила лучших игроков 14-й недели сезона-2024/2025

Комиссия по определению лучших хоккеистов на основании статистических данных определила лауреатов 14-й недели Фонбет Чемпионата КХЛ в четырёх номинациях.

Лучшим вратарём признан Иван Просветов (ЦСКА), одержавший две победы в трёх матчах недели с коэффициентом надёжности 0,98 и процентом отражённых бросков 95,83%.

Лучшим защитником признан Никита Лямкин («Ак Барс»), набравший 5 (0+5) очков в трёх матчах недели с показателем полезности «+6».

Лучшим нападающим признан Роман Канцеров («Металлург»), набравший 6 (5+1) очков в трёх матчах недели с показателем полезности «+2».

Лучшим новичком впервые в карьере признан нападающий «Нефтехимика» Никита Хоружев, набравший 3 (0+3) очка в двух матчах недели с показателем полезности «+2».