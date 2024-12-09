Президент ХК ЦСКА Есмантович: у многих клубов возникают сложности с авиаперевозками

Президент ХК ЦСКА Игорь Есмантович заявил, что у многих клубов КХЛ возникают сложности с авиаперевозками. Этот вопрос обсуждался на сегодняшнем совещании руководителей клубов КХЛ.
— Какие бы главные предложения выделили, которые могут изменить что-то в лучшую сторону?
— Поговорили о текущих делах, лига развивается. Рассмотрели статистические вещи, связанные с окончанием года, сравнили свои показатели. Немного поговорили об авиаперевозках, у многих клубов возникают сложности в этих вещах.
— Как решать проблему с авиаперевозками?
— Это как раз и обсуждали. И лига будет помогать, и сами скорректируемся ближе к концу сезона. Будет понятно ближе к лету.
— Будет отдельный перевозчик официальный?
— Разные вещи прорабатываются. Пока идёт беседа о текущих проблемах, — передаёт слова Есмантовича корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.