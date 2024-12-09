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Президент ХК ЦСКА высказал мнение о решении КХЛ не менять правило о «лимитчиках» в составе

Президент ХК ЦСКА высказал мнение о решении КХЛ не менять правило о «лимитчиках» в составе
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Президент ХК ЦСКА Игорь Есмантович заявил, что армейский клуб устраивает количество разрешённых и обязательных молодых игроков в заявках клубов лиги. Сегодня состоялось совещание руководителей клубов Континентальной хоккейной лиги, на котором было решено оставить заявки неизменными.

— Что по молодым игрокам в заявке? Лимитчики останутся?
— Всё оставлено как было.

— ЦСКА это устраивает?
— Да, — передаёт слова Есмантовича корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.

В заявках каждого клуба Континентальной хоккейной лиги на матч должно присутствовать два игрока в возрасте до 19 лет (включительно) и до 20 лет (включительно), имеющих право выступать за сборные команды России по хоккею. Ранее Есмантович заявил, что у многих клубов КХЛ возникают сложности с авиаперевозками.

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