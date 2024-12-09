Президент КХЛ оценил создание сборной легионеров лиги, заявленной на Кубок Первого канала

Президент КХЛ Алексей Морозов оценил создание сборной мира, составленной из легионеров лиги и заявленной на Кубок Первого канала.

«Спасибо большое руководителям клубов и всем тем игрокам, которые откликнулись на приглашения. Кому-то семейные обстоятельства объективно не позволили принять участие, но всё равно собралась боеспособная команда, которая должна показать интересный хоккей», — передаёт слова Морозова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

Международный турнир «Кубок Первого канала» состоится в Санкт-Петербурге на «СКА Арене» с 12 по 15 декабря. Участниками турнира станут четыре команды: сборная «Россия 25», национальные команды Беларуси и Казахстана, а также сборная мира КХЛ (KHL World Team) — команда, собранная из иностранных игроков, выступающих в Континентальной хоккейной лиге.