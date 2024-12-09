Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Президент КХЛ оценил создание сборной легионеров лиги, заявленной на Кубок Первого канала

Президент КХЛ оценил создание сборной легионеров лиги, заявленной на Кубок Первого канала
Аудио-версия:
Комментарии

Президент КХЛ Алексей Морозов оценил создание сборной мира, составленной из легионеров лиги и заявленной на Кубок Первого канала.

«Спасибо большое руководителям клубов и всем тем игрокам, которые откликнулись на приглашения. Кому-то семейные обстоятельства объективно не позволили принять участие, но всё равно собралась боеспособная команда, которая должна показать интересный хоккей», — передаёт слова Морозова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

Международный турнир «Кубок Первого канала» состоится в Санкт-Петербурге на «СКА Арене» с 12 по 15 декабря. Участниками турнира станут четыре команды: сборная «Россия 25», национальные команды Беларуси и Казахстана, а также сборная мира КХЛ (KHL World Team) — команда, собранная из иностранных игроков, выступающих в Континентальной хоккейной лиге.

Материалы по теме
Железный Майк возвращается! Легендарный тренер на КПК — это шикарное решение
Железный Майк возвращается! Легендарный тренер на КПК — это шикарное решение
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android