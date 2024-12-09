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Алексей Морозов оценил вероятный переезд СКА на «СКА-Арену» в текущем сезоне

Алексей Морозов оценил вероятный переезд СКА на «СКА-Арену» в текущем сезоне
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Президент КХЛ Алексей Морозов оценил вероятный переезд СКА на «СКА-Арену» в текущем сезоне. Ранее главный тренер СКА Роман Ротенберг заявил, что команда готовится к переезду на многотысячную арену сразу после проведения Кубка Первого канала.

«Ждём переезда СКА на домашнюю «СКА-Арену». Ждём, что дворец будет заполняться до отказа», — передаёт слова Морозова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

Напомним, летом на «СКА Арене» произошёл пожар, и руководство СКА решило начать сезон-2024/2025 в «Ледовом дворце». За это время на «СКА-Арене» устранили последствия пожара и произвели модернизацию оборудования.

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