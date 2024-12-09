Морозов рассказал об отношении клубов КХЛ к количеству «лимитчиков» в заявках команд

Президент КХЛ Алексей Морозов рассказал об отношении клубов КХЛ к количеству «лимитчиков» в заявках команд и заявил, что большинство из них не хотят никаких изменений.

«17 клубов проголосовали за то, чтобы оставить эту норму и не вносить никакие изменения», — передаёт слова Морозова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

В текущем сезоне Континентальной хоккейной лиги в заявку основной команды на отдельно взятый матч чемпионата должны быть включены два дополнительных игрока в возрасте до 19 лет (включительно) и до 20 лет (включительно), имеющих право выступать за сборные команды России по хоккею.