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Морозов рассказал об отношении клубов КХЛ к количеству «лимитчиков» в заявках команд

Морозов рассказал об отношении клубов КХЛ к количеству «лимитчиков» в заявках команд
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Президент КХЛ Алексей Морозов рассказал об отношении клубов КХЛ к количеству «лимитчиков» в заявках команд и заявил, что большинство из них не хотят никаких изменений.

«17 клубов проголосовали за то, чтобы оставить эту норму и не вносить никакие изменения», — передаёт слова Морозова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

В текущем сезоне Континентальной хоккейной лиги в заявку основной команды на отдельно взятый матч чемпионата должны быть включены два дополнительных игрока в возрасте до 19 лет (включительно) и до 20 лет (включительно), имеющих право выступать за сборные команды России по хоккею.

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