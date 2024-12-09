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Морозов объяснил механизм правила КХЛ, препятствующего частому переходу игроков в лиге

Морозов объяснил механизм правила КХЛ, препятствующего частому переходу игроков в лиге
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Президент КХЛ Алексей Морозов прокомментировал новое правило этого сезона, согласно которому на протяжении целого сезона клуб может получить лишь максимум трёх игроков, выступавших в прошлом сезоне за одну и ту же команду.

«Правило трёх человек? Это интересный вопрос, с которым мы столкнулись этим летом, когда клубы стали подписывать игроков и где-то начали появляться автоматические запреты из-за их предыдущих переходов. Такие нюансы мы проработали и вынесли их на рабочую группу. Если игрок становится НСА без расторжения контракта, то он вправе выбирать себе место для дальнейшего продолжения карьеры. Такие игроки не будут попадать под это правило. Это будет происходить только в том случае, если не было специального расторжения контракта. Иного мы допускать не будем, чтобы не было обхода нашего регламента», — передаёт слова Морозова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

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