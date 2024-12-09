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Морозов рассказал, как появилась идея создания сборной мира, состоящей из легионеров КХЛ

Морозов рассказал, как появилась идея создания сборной мира, состоящей из легионеров КХЛ
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Президент КХЛ Алексей Морозов рассказал, как появилась идея создания сборной мира, состоящей из легионеров КХЛ. Эта сборная примет участие в ближайшем Кубке Первого канала.

«Идея родилась ещё летом, её мы обсуждали с председателем совета директоров КХЛ, Геннадий Тимченко её поддержал и сказал, что это будет интересно для всего хоккея и для нашей сборной, которая получит хорошего спарринг-партнёра. При выборе главного тренера мы склонялись к иностранному специалисту, вели переговоры с Бенуа Гру, он был заинтересован нашим предложением, но по объективным причинам не сможет принять участие. Переключились на тренеров, которые раньше работали в КХЛ. Майк Кинэн и Майкл Пелино откликнулись на наше предложение.

С игроками были проблемы. Не все согласились, кого мы хотели видеть и кого приглашали. Объективно мы поздно получили подтверждение об участии команды в турнире. Некоторые игроки получили травмы, кто-то купил билеты и покидает страну на это время. При этом были случаи, что сами иностранцы просили включить себя в состав. У них у самих был интерес к участию в турнире. Благодарны тем, кто откликнулся. Игроки смогут приехать с жёнами, делаем для них специальную программу, чтобы они чувствовали себя как дома», — передаёт слова Морозова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

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