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Генменеджер «Ак Барса» рассказал, ведётся ли работа по продлению контрактов с игроками

Генменеджер «Ак Барса» рассказал, ведётся ли работа по продлению контрактов с игроками
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Генеральный менеджер «Ак Барса» Марат Валиуллин рассказал, ведётся ли работа по продлению контрактов с игроками. По окончании этого сезона сразу у 11 игроков «Ак Барса» истекает контракт с клубом.

— У многих ребят заканчиваются контракты в конце сезона, уже работаете над этим?
— Смотрим, время есть, чемпионат идёт до конца мая. Посмотрим, как пройдёт вторая половина. Тот же Петан новый человек для лиги.

— То есть какую-то активность уже проявляете?
— Она и не спадала. Там много нюансов: контракты, срок, бонусы, — сказал Валиуллин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.

По окончании сезона контракты закончатся у Амира Мифтахова, Алексея Марченко, Константина Лучевникова, Никиты Евсеева, Даниила Журавлёва, Артёма Галимова, Ника Петана, Ильи Сафонова, Семёна Терехова, Егора Бабенко и Радэля Замалтдинова.

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