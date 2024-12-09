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Президент КХЛ заявил о создании Комиссии по контрактным спорам между клубами и игроками

Президент КХЛ заявил о создании Комиссии по контрактным спорам между клубами и игроками
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Президент КХЛ Алексей Морозов заявил о создании Комиссии по контрактным спорам между клубами и игроками.

«Арбитраж и запретные квалификации? Этот момент обсуждался и выносился на обсуждение. Было принято решение о проработке вопроса комиссией, которая будет определять контрактные споры. На март запланировано проведение очного совета директоров КХЛ, там и будет изложено наше видение на то, как всё это должно происходить. Комитет сможет регулировать спорные контракты, которые будут вызывать недовольство у одной или второй стороны.

Юридически это будет называться Комиссия по контрактным спорам. Открою небольшой секрет: в нашем видении это будет как и с Судейским комитетом. Один независимый эксперт будет её возглавлять, а решение будет приниматься на коллегиальной основе», — передаёт слова Морозова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

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