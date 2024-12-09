Морозов: клубы КХЛ не поддержали снижение возраста для игроков, получающих статус НСА

Президент КХЛ Алексей Морозов заявил, что клубы лиги не поддержали снижение возраста для игроков, получающих статус неограниченно свободных агентов. Сегодня состоялось совещание руководителей клубов Континентальной хоккейной лиги.

«Мы не нашли поддержку у клубов в вопросе снижения возраста для игроков, которые получают статус НСА. Принято решение оставить всё как есть – 29 лет», — передаёт слова Морозова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

Ранее Морозов рассказал об отношении клубов КХЛ к количеству «лимитчиков» в заявках команд и заявил, что большинство из них не хотят никаких изменений.