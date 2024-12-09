Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Морозов: клубы КХЛ не поддержали снижение возраста для игроков, получающих статус НСА

Морозов: клубы КХЛ не поддержали снижение возраста для игроков, получающих статус НСА
Комментарии

Президент КХЛ Алексей Морозов заявил, что клубы лиги не поддержали снижение возраста для игроков, получающих статус неограниченно свободных агентов. Сегодня состоялось совещание руководителей клубов Континентальной хоккейной лиги.

«Мы не нашли поддержку у клубов в вопросе снижения возраста для игроков, которые получают статус НСА. Принято решение оставить всё как есть – 29 лет», — передаёт слова Морозова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

Ранее Морозов рассказал об отношении клубов КХЛ к количеству «лимитчиков» в заявках команд и заявил, что большинство из них не хотят никаких изменений.

Материалы по теме
Морозов рассказал об отношении клубов КХЛ к количеству «лимитчиков» в заявках команд
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android