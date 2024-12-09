«Диалог был». Генменеджер «Ак Барса» — об обмене Сафонова на Воробьёва из СКА

Генеральный менеджер «Ак Барса» Марат Валиуллин рассказал, что руководство петербургского СКА выходило на казанский клуб с предложением об обмене нападающего Михаила Воробьёва на форварда казанской команды Илью Сафонова.

— Правда, что отказали СКА в обмене Сафонова на Воробьёва?

— Да, выходили, диалог был – рабочий. Пока никакой конкретики, — сказал Валиуллин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.

По информации в СМИ, СКА предлагал Воробьёва в обмен на лидера «Салавата Юлаева» Александра Хмелевски. Петербургский клуб ищет различные варианты трансфера Воробьёва, проведшего в текущем сезоне 23 матча, в которых он набрал 12 очков — забросил пять шайб и отдал семь результативных передач.