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Генменеджер «Ак Барса» рассказал, стоит ли ждать изменений в команде по ходу сезона

Генменеджер «Ак Барса» рассказал, стоит ли ждать изменений в команде по ходу сезона
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Генеральный менеджер «Ак Барса» Марат Валиуллин рассказал, стоит ли ждать изменений в команде по ходу сезона.

— Писали, что Коледова «Ак Барс» хотел. Может быть, даже в обмен на Юдина.
— Нет, никаких разговоров ни касательно Коледова, ни касательно Юдина не было.

— Будут ли изменения в тренерском штабе?
— Нет, с этим тренерским штабом мы двигаемся дальше.

— Какие новости по Егору Коршкову? Писали, что его, возможно, рассматривают на обмен.
— Нет, повторюсь, что Егор игрок нашей команды. Где-то выступает лучше, где-то хуже, но всё равно он обретает форму. Новые партнёры, задачи, — сказал Валиуллин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.

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