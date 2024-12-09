Генменеджер «Ак Барса» рассказал, стоит ли ждать изменений в команде по ходу сезона

Генеральный менеджер «Ак Барса» Марат Валиуллин рассказал, стоит ли ждать изменений в команде по ходу сезона.

— Писали, что Коледова «Ак Барс» хотел. Может быть, даже в обмен на Юдина.

— Нет, никаких разговоров ни касательно Коледова, ни касательно Юдина не было.

— Будут ли изменения в тренерском штабе?

— Нет, с этим тренерским штабом мы двигаемся дальше.

— Какие новости по Егору Коршкову? Писали, что его, возможно, рассматривают на обмен.

— Нет, повторюсь, что Егор игрок нашей команды. Где-то выступает лучше, где-то хуже, но всё равно он обретает форму. Новые партнёры, задачи, — сказал Валиуллин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.