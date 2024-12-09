Алексей Морозов рассказал, есть ли в КХЛ опасения насчёт участия «Лады» в следующем сезоне

Президент КХЛ Алексей Морозов прокомментировал задержки по зарплате в «Ладе» и заявил, что у лиги нет опасений по поводу участия тольяттинского клуба в следующем сезоне.

«Задержки были в рамках, предусмотренных нашим регламентом. Новый губернатор сделал много интересных заявлений – и про хоккей, и про футбол. Он хочет развивать хоккей в регионе. У нас нет опасений относительно того, будет ли «Лада» участвовать в новом сезоне. Нам было сказано, что клуб будет играть в следующем сезоне. От кадровых же изменений никто не застрахован, когда приходит новый руководитель», — передаёт слова Морозова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.