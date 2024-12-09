Морозов заявил, что КХЛ вела диалог с клубами об участии легионеров на КПК

Президент КХЛ Алексей Морозов заявил, что лига уговаривала клубы отпустить своих легионеров для участия в Кубке Первого канала в составе сборной мира.

«Мы не можем накладывать никакие жёсткие санкции для клубов, которые бы не отпустили своих игроков. Просто пытались донести до клубов свою позицию, что это делается ради популяризации хоккея. И к тому же это нужно для игроков, которые могут расти в профессиональном плане. Этот турнир даст возможность нашим легионерам почувствовать другие роли, потому что некоторые из них в своих клубах играют на других ролях. Это даст нам возможность понять больше о наших легионерах», — передаёт слова Морозова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.