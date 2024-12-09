Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Морозов заявил, что КХЛ вела диалог с клубами об участии легионеров на КПК

Морозов заявил, что КХЛ вела диалог с клубами об участии легионеров на КПК
Комментарии

Президент КХЛ Алексей Морозов заявил, что лига уговаривала клубы отпустить своих легионеров для участия в Кубке Первого канала в составе сборной мира.

«Мы не можем накладывать никакие жёсткие санкции для клубов, которые бы не отпустили своих игроков. Просто пытались донести до клубов свою позицию, что это делается ради популяризации хоккея. И к тому же это нужно для игроков, которые могут расти в профессиональном плане. Этот турнир даст возможность нашим легионерам почувствовать другие роли, потому что некоторые из них в своих клубах играют на других ролях. Это даст нам возможность понять больше о наших легионерах», — передаёт слова Морозова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

Материалы по теме
Кого ждать в новом сезоне и давила ли лига на клубы? Главные тезисы от президента КХЛ
Кого ждать в новом сезоне и давила ли лига на клубы? Главные тезисы от президента КХЛ
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android