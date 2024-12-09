Генменеджер «Ак Барса» Валиуллин — о приглашении легионеров: из Европы побаиваются ехать

Генеральный менеджер «Ак Барса» Марат Валиуллин заявил, что на данный момент тяжело пригласить в клубы Континентальной хоккейной лиги легионеров из Европы, которые боятся ехать в Россию из-за сложившейся политической обстановки в мире.

— По легионерам у вас есть свободные позиции, смотрите кого-нибудь?

— Смотрим, но иностранцы не так охотно едут, как в другие времена. Диалоги идут, там многие на контрактах. Из той же Европы вообще побаиваются ехать. Мы отслеживаем, всё раскрывать не будем, но активности определённые есть, — сказал Валиуллин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.