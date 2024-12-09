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Генменеджер «Ак Барса» рассказал, устраивает ли его игра команды в нынешнем сезоне

Генменеджер «Ак Барса» рассказал, устраивает ли его игра команды в нынешнем сезоне
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Генеральный менеджер «Ак Барса» Марат Валиуллин рассказал, устраивает ли его игра команды в нынешнем сезоне. На данный момент казанский клуб занимает третье место в таблице Восточной конференции КХЛ.

— Устраивает игра команды в нынешнем сезоне?
— Последние матчи провели так, как мы хотим видеть. Ребята хотят быстро переключаться: в некоторых проходит, где-то – нет.

— Гатиятулин освоился в новой команде?
— Ему оказано полное доверие со стороны клуба, руководства. Он это видит. А мы видим, какой он был и какой сейчас – перестраивается, — сказал Валиуллин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.

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