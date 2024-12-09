Президент КХЛ Алексей Морозов оценил возможное участие клуба АКМ в следующем сезоне КХЛ.

«АКМ в новом сезоне? Мы на связи с руководителями клуба. Они прислали нам официальное письмо о желании заявиться в КХЛ. Мы все знаем и направили ответ, что их дворец не соответствует регламенту КХЛ. Нам сообщили, что дворец будет перестраиваться. Однако мы не знаем, когда и как это будет происходить. У нас нет информации от строительных компаний.

С Тольятти был показан хороший пример того, как клуб заранее готовится к вступлению в лигу. До следующего чемпионата остаётся девять месяцев, за которые стадион невозможно глобально реконструировать от его нынешней вместимости до той, что соответствует регламенту лиги. Будем с ними общаться. Руководители клуба позитивно смотрят на развитие хоккея. Будем прорабатывать вопрос, но у нас есть регламент», — передаёт слова Морозова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.