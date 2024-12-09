Президент КХЛ Алексей Морозов рассказал о возможных сроках окончания следующего сезона КХЛ и заявил, что в лиге планируют играть до конца мая ввиду отсутствия сборной России на международной арене. Впервые с текущего сезона предельный срок окончания чемпионата КХЛ был сдвинут на конец мая.

«На данный момент у России нет допуска для участия в международных соревнованиях. Пока их нет, придерживаемся того, что мы бы хотели заполнять май хоккеем, чтобы наши болельщики в комфортных условиях могли заполнять арены, болея за команды на полуфиналах и финалах», — передаёт слова Морозова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.