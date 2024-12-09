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Президент КХЛ рассказал, как идёт работа над возвращением Ярмарки юниоров

Президент КХЛ рассказал, как идёт работа над возвращением Ярмарки юниоров
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Президент КХЛ Алексей Морозов рассказал, как идёт работа над возвращением Ярмарки юниоров.

«Руководитель рабочей клубы рассказал своё видение на основе того, как Ярмарка юниоров функционировала раньше. На рабочей группе мы получили от клубов и экспертов свои пожелания относительно того, как они это видят. После этого большую рабочую группу разбили на подгруппы по шесть-семь человек, у каждой из них есть свой модератор, которые теперь и прорабатывают вопрос того, как сделать так, чтобы этот важный механизм был полезен для российского хоккея.

Это не быстрый вопрос, потому что Ярмарка затрагивает глобальные вещи относительно переходов и функционирования деятельности спортивных школ. Нас радует то, что многие ожесточённо внедрились в освещение этого вопроса. Спасибо вам, что вы это делаете. Таким образом вы привлекли внимание к обсуждению этого вопроса», — передаёт слова Морозова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

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