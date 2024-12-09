А. Кожевников — о главе «Авангарда»: человек, близкий к газу, но далёкий от хоккея

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников высказался о работе председателя совета директоров «Авангарда» Евгения Кожевникова и оценил трансферную политику омского клуба, который сделал очень много обменов в текущем сезоне.

«Мне обидно за своего однофамильца [Евгения Кожевникова] во главе «Авангарда». Он – человек, близкий к газу, но, видимо, пока далёкий от хоккея. Сначала кто-то из помощников подкинул ему идею заменить половину состава команды, а потом пойти на поклон к канадским тренерам и униженно ждать их целый месяц.

Понятно, что это обошлось Омску в «копеечку», можно сказать, запустили вхолостую целый «сибирский поток». Учитывая сложную ситуацию с газовыми финансами, мой однофамилец, подозреваю, рискует. А самое главное, что так команды не строятся – две победы ни о чём не говорят, основные проблемы у «Авангарда», боюсь, впереди», – цитирует Кожевникова Russia-Hockey.ru.

Отметим, что Евгений Кожевников также является заместителем председателя правления компании «Газпром нефть». Специалист был назначен на должность председателя совета директоров «Авангарда» в начале октября.