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Кубок Первого канала по хоккею — 2024: где смотреть трансляции матчей

Кубок Первого канала по хоккею — 2024: где смотреть трансляции матчей
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12 декабря в Санкт-Петербурге стартует традиционный предновогодний турнир Кубок Первого канала по хоккею – 2024. Соревнования состоятся на «СКА Арене» в Санкт-Петербурге.

Матчи с участием сборной России будут показаны в телевизионном эфире Первого канала, а весь турнир будет доступен на официальном сайте Первого.

Сборная России сразится со Сборной мира КХЛ, а также с национальными командами Беларуси и Казахстана.

Напомним, в 2023 году победителем турнира стала команда «Россия 25», обыгравшая в финале команду «Звёзды и ВХЛ» со счётом 4:2. «Россия 25» одержала победу во всех трёх матчах турнира.

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