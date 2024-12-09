Кубок Первого канала по хоккею — 2024: где смотреть трансляции матчей

12 декабря в Санкт-Петербурге стартует традиционный предновогодний турнир Кубок Первого канала по хоккею – 2024. Соревнования состоятся на «СКА Арене» в Санкт-Петербурге.

Матчи с участием сборной России будут показаны в телевизионном эфире Первого канала, а весь турнир будет доступен на официальном сайте Первого.

Сборная России сразится со Сборной мира КХЛ, а также с национальными командами Беларуси и Казахстана.

Напомним, в 2023 году победителем турнира стала команда «Россия 25», обыгравшая в финале команду «Звёзды и ВХЛ» со счётом 4:2. «Россия 25» одержала победу во всех трёх матчах турнира.