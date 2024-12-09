Бывший тренер и генменеджер «Авангарда» Антон Курьянов вошёл в тренерский штаб «Локомотива». Об этом сообщает пресс-служба клуба из Ярославля в его официальном телеграм-канале.

«Приветствуем известного российского хоккеиста и специалиста, желаем плодотворной работы в штабе Игоря Никитина», — сообщается в посте.

Напомним, в октябре 2024-го Курьянов покинул пост генерального менеджера омского клуба, чтобы сосредоточиться на работе в тренерском штабе команды. Однако 3 декабря стало известно, что Антон Курьянов покинул «Авангард» вместе с Сергеем Звягиным.

Сейчас должность главного тренера занимает канадец Ги Буше.

«Авангард» на данный момент замыкает зону плей-офф в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ, занимая восьмую строчку.