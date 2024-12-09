Московское «Динамо» выступало за отмену правила обязательных «лимитчиков» в КХЛ

Спортивный директор – генеральный менеджер московского «Динамо» Алексей Сопин высказался о позиции клуба об обязательном включении «лимитчиков» (молодых хоккеистов) в заявки команд на матчи КХЛ. Сегодня состоялось совещание руководителей клубов Континентальной хоккейной лиги, на котором было решено оставить заявки неизменными.

— Одной из главных тем сегодняшнего совещания руководителей клубов являлся вопрос обязательного включения в заявку на матч так называемых «лимитчиков». К чему пришли и какова была позиция московского «Динамо»?

— Мы выступали за отмену этого правила. Мы бы хотели, чтобы «лимитчики» на полноценной основе боролись за право своего попадания в состав. Если у нас Егор Римашевский безо всяких привилегий проходит в состав, то он и играет. Конечно, существуют разные случаи – как у нас, так и в других командах. Но зачастую «лимитчики» просто сидят седьмым-восьмым защитником или 13-м нападающим, проводя несколько секунд за игру. По-моему, ЦСКА выходил с этим предложением к рабочей группе, и мы в принципе занимали такую же позицию.

— Без привязки к конкретным фамилиям, но как любому молодому защитнику «Динамо» пробиваться в текущий топ-6 вашей обороны? Кому плохо, если молодой защитник будет седьмым?

— С другой стороны, мы же не будем держать статусного и дорогого защитника на позиции седьмого-восьмого, ведь правильно? Мы как раз и рассчитываем, чтобы тут был молодой и недорогой хоккеист. Поэтому в нашем плане бы и было, чтобы данную роль занимал молодой игрок плюс-минус возраста «лимитчика»», — сказал Сопин в эксклюзивном интервью «Чемпионату».