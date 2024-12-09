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Кубок Первого канала по хоккею — 2024: даты, команды, расписание, где смотреть

Кубок Первого канала по хоккею — 2024: даты, команды, расписание, где смотреть
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12 декабря в Санкт-Петербурге стартует традиционный предновогодний турнир Кубок Первого канала по хоккею – 2024. Соревнования будут длиться до 15 декабря на «СКА-Арене» в Санкт-Петербурге, на льду встретятся национальные команды Казахстана и Беларуси, сборная России («Россия 25») и сборная мира КХЛ.

Расписание турнира

12 декабря, четверг

14:30 Беларусь – Казахстан
18:30 Россия – Сборная мира

13 декабря, пятница

19:00 Турнир по хоккею 3x3

14 декабря, суббота

14:00 Россия – Беларусь
18:30 Казахстан – Сборная мира

15 декабря, воскресенье

14:00 Россия – Казахстан
18:30 Беларусь – Сборная мира

Матчи с участием сборной России будут показаны в телевизионном эфире Первого канала, а весь турнир будет доступен на официальном сайте Первого.

Кубок Первого канала: календарь
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