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Защитник «Миннесоты» рассказал о случае с Капризовым и Цуккарелло после тренировки

Защитник «Миннесоты» рассказал о случае с Капризовым и Цуккарелло после тренировки
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Защитник «Миннесоты» Джейкоб Миддлтон рассказал о забавном случае после тренировки с Кириллом Капризовым и Матсом Цуккарелло.

«Я считал, что в этом сезоне хорошо играю, потому что у меня было примерно 10 очков в 18 матчах, правда, за это нужно благодарить Кирилла и Зука. Так вот недавно после тренировки они взяли мою клюшку и начали выбрасывать шайбы верхом из зоны, бросать по бортам, падать на ровном месте — шутили надо мной, в общем. Это было так смешно!» — сказал Миддлтон в подкасте Spittin' Chiclets.

Сейчас на счету 28-летнего защитника 13 очков после 27 матчей. Он успел забить пять голов и сделать восемь результативных передач.

Отметим, что Капризов в 26 встречах заработал уже 42 очка и вышел на чистое первое место гонки бомбардиров НХЛ.

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