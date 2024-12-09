Сопин: жалею, что не подписал Михеева в «Динамо» раньше

Спортивный директор – генеральный менеджер московского «Динамо» Алексей Сопин высказался о подписании 29-летнего нападающего Артёма Михеева.

— Глядя на текущую игру Михеева, вы ощущаете себя счастливым человеком в том плане, что в межсезонье так предрассудительно подписали Артёма сразу на два года? После окончания этого сезона вам не придётся выигрывать за него борьбу на рынке НСА.

— Честно скажу, что жалею, что не сделал этого раньше. Мы ведь хотели его подписать ещё после его игры за «Торпедо» перед тем, как он ушёл в Новосибирск. Но в тот момент у нас сложилась ситуация так, что в последний момент мы отказались от этого варианта, и он подписал контракт с «Сибирью».

У нас были определённые сомнения, и мы пристально следили за его игрой в Новосибирске, после чего поняли, что этот парень нас усилит. Рад, что подписали его на два сезона, а теперь и он вышел на новый для себя уровень. Сейчас он стабильный игрок второго звена, а не нижних линий», — сказал Сопин в эксклюзивном интервью «Чемпионату».